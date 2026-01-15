"عمل الأعيان" تطلع على واقع عمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

الوكيل الإخباري- التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد اليوم الخميس، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية ممثلين عن الاتحاد في المحافظات.

اضافة اعلان



وقال العين مراد، ان الاجتماع جاء للاطلاع على واقع عمل الاتحاد والخدمات الاجتماعية المقدمة من الجمعيات، ولمناقشة الدور المحوري للاتحاد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، والاطلاع على التحديات التي تواجه الاتحاد والجمعيات الخيرية المنتشرة في الأردن.