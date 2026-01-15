الخميس 2026-01-15 06:59 م

"عمل الأعيان" تطلع على واقع عمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

مبنى مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
 
الخميس، 15-01-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري-    التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد اليوم الخميس، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية ممثلين عن الاتحاد في المحافظات.

وقال العين مراد، ان الاجتماع جاء للاطلاع على واقع عمل الاتحاد والخدمات الاجتماعية المقدمة من الجمعيات، ولمناقشة الدور المحوري للاتحاد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، والاطلاع على التحديات التي تواجه الاتحاد والجمعيات الخيرية المنتشرة في الأردن.


وأضاف، إن اللجنة تهدف الى الاطلاع على الإيرادات ومصادر دخل الاتحاد سواء أكانت من التبرعات أو إيرادات اليانصيب الخيري، وتغطية النفقات الجارية للاتحاد والمشاريع التنموية التي انجزها الاتحاد والأثر التنموي منها.

 
 


