"عمل الأعيان" تطلع على واقع عمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

وقال العين مراد، ان الاجتماع جاء للاطلاع على واقع عمل الاتحاد والخدمات الاجتماعية المقدمة من الجمعيات، ولمناقشة الدور المحوري للاتحاد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، والاطلاع على التحديات التي تواجه الاتحاد والجمعيات الخيرية المنتشرة في الأردن.
وأضاف، إن اللجنة تهدف الى الاطلاع على الإيرادات ومصادر دخل الاتحاد سواء أكانت من التبرعات أو إيرادات اليانصيب الخيري، وتغطية النفقات الجارية للاتحاد والمشاريع التنموية التي انجزها الاتحاد والأثر التنموي منها.
