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الأربعاء، 14-02-2024 03:56 م

"عمل الأعيان" تقر مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

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وتحدث العين مراد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الاجتماع جاء ليبحث في مشروع القانون، وذلك بعد عقد اللجنة عدة لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال العمل الاجتماعي.


وبين أن مشروع القانون جاء ليتواءم مع التغييرات الحاصلة منذ إقرار القانون السابق وحتى الآن، مشيراً إلى أن القانون جاء بتغيير جوهري للنمطية في الحماية الاجتماعية وصولاً بالتدريج للتنمية وتعزيز الإنتاجية.

 




 

 


 

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