عمل الأعيان تلتقي رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات

الوكيل الإخباري - التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، رؤساء اتحادات الجمعيات الخيرية في المحافظات.

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وحضر الاجتماع رؤساء اتحادات جمعيات: العاصمة الدكتور بركات محمد بركات، وإربد صلاح الزعبي، والطفيلة عامر الخوالدة، والبلقاء رعد أبو حمور، وجرش زيد الزبون، ونائب رئيس اتحاد جمعيات عجلون إبراهيم فريحات.



وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي لمناقشة العمل في اتحاد الجمعيات الخيرية والتحديات التي تواجه الاتحادات أثناء تأدية واجبها التطوعي، كما جاء استمرارًا لنهج اللجنة في التواصل مع ممثلي العمل الخيري والتعرف على العمل الاجتماعي والفئات المستهدفة.



وأشاد العين مراد، بدور اتحادات الجمعيات الخيرية في تأدية العمل التطوعي وخدمة محافظات المملكة، مؤكداً أهمية إشراكها في مناقشات مشروع قانون الجمعيات الخيرية.



من جانبهم ثمن رؤساء الاتحادات، اهتمام اللجنة بالعمل التطوعي في المحافظات، مبينين أن التحديات التي تواجه عملهم التطوعي تؤثر على أهداف الاتحادات في خدمة الوطن وتقديم خدماتها للمجتمعات المحلية ويبرز التحدي المالي.



وأشاروا إلى أن إعادة توزيع إيرادات اليانصيب الخيري أثر بشكل كبير على إيرادات الاتحادات، لافتين إلى أثر التحدي الإداري في تعيين الهيئات الإدارية المؤقتة والتعجيل بانتخاب الهيئات.



وأكدوا الحاجة لتعديل بعض التشريعات والأنظمة لتسهل عمل الاتحادات كي تتواءم مع التطور في العمل التطوعي، مشيدين بالدور الرقابي لديوان المحاسبة على العمل الخيري.



ونوهوا بدور مراكز الأمل المهم في رعاية ذوي الإعاقة والحاجة لتيسير عملها من خلال الاستثمار بمشاريع تنموية لاستدامة عملها الخيري.



من جهتهم، أشاد أعضاء لجنة الأعيان بعمل اتحادات الجمعيات الخيرية ودورها المميز في خدمة المجتمعات المحلية، مؤكدين أهمية تفعيل عملهم في تمكين الشباب والمرأة وتنمية المحافظات وتحفيز العمل التطوعي وترسيخ الأمن المجتمعي.