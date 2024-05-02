الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سيارتو: الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا

اعلام عبري ينشر تفاصيل فقدان 6 اسرائيليين ابتلعهتم مياه البحر الميت من جهة الأراضي المحتلة

صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو

نقابة الأطباء تدعو هيئتها العامة للاجتماع

تراجع قيمة مستوردات الأردن من الأدوات الآلية والآلات الكهربائية

الكرملين يعلق على مزاعم استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية

وزير الزراعة: تغير المناخ وأمن الغذاء وسلاسل التوريد "أهم التحديات" في مواجهة قطاع الزراعة

مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات التجارة العربية البولندية

الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا عند حاجز الحمرا

الأمم المتحدة: معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%

الخميس، 02-05-2024 01:49 م

عمل الأعيان تلتقي لجنة العمل النيابية العراقية في بغداد

1714646722505


الوكيل الإخباري - التقى وفد من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، في العاصمة العراقية بغداد، مع رئيس وأعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية في مجلس النواب العراقي.

اضافة اعلان


وجاء لقاء اللجنة، على هامش مشاركتها ضمن الوفد الحكومي الأردني في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ50، الذي عقدته منظمة العمل العربية مؤخرا في بغداد.


ويتكون وفد اللجنة، من رئيسها العين عيسى مراد، ومقررها العين الدكتورة عبلة عماوي، وعضوية العين الدكتور لبيب الخضرا، بحسب ما جاء في بيان للجنة اليوم الخميس.


وتحدث العين مراد، بحضور القائم بأعمال السفير الأردني لدى العراق زيد أبو حسان، حول أهمية دور قضايا العمل في الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، مشيرا إلى تطور القوانين الأردنية المتعلقة بأطراف الإنتاج الثلاثة "عمال، وأصحاب عمل، وحكومة".


كما تحدثت العين عماوي حول أهمية توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة كافة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.


بينما تطرق العين الخضرا في حديثه إلى التعليم التقني والمهني كأداة أساسية لنهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم التقني وتطويره يأتي في سياق الاهتمام بتجويد التعليم بشكل عام.


وتحدثت رئيسة اللجنة النيابية العراقية النائب ناهدة الدايني وأعضاء اللجنة، حول أهمية اللقاء وضرورة الاطلاع على التجارب القوانين الأردنية المتعلقة بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714564155554

الفايز: موقف الأردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية مشرّف

1714560251371

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

1000466707

الصفدي: عيد العمال ذكرى إنجاز وعطاء

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.14.59 PM

صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" بالمملكة

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.14.59 PM

الأُسرة النيابية: الاستحقاق الانتخابي المقبل يؤكد أن الأردن قادر على تخطي التحديات الإقليمية

WhatsApp Image 2024-04-30 at 2.16.13 PM

إدارية النواب توصي بتمديد انتداب موظفي "التربية" إلى دائرة الضريبة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-17 at 1.55.53 PM

الصفدي يرعى حملة وطنية للتبرع بالدم لغزة

1713350705655

الفايز يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويؤكد متانة العلاقات الأخوية

1709464452330

اجتماعات اللجان ونشاطات مجلس النواب الأربعاء

1712230936858

الأعيان يقر 5 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

1712140241140

الأعيان يعتبر مدونة السلوك جزءا من نظامه الداخلي

220241814161960451126 (2)

طاقة الأعيان تقر "معدل الطاقة" و"إلغاء امتياز الصخر الزيتي"