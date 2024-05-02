عمل الأعيان تلتقي لجنة العمل النيابية العراقية في بغداد

الوكيل الإخباري - التقى وفد من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، في العاصمة العراقية بغداد، مع رئيس وأعضاء لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية في مجلس النواب العراقي.

اضافة اعلان



وجاء لقاء اللجنة، على هامش مشاركتها ضمن الوفد الحكومي الأردني في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ50، الذي عقدته منظمة العمل العربية مؤخرا في بغداد.



ويتكون وفد اللجنة، من رئيسها العين عيسى مراد، ومقررها العين الدكتورة عبلة عماوي، وعضوية العين الدكتور لبيب الخضرا، بحسب ما جاء في بيان للجنة اليوم الخميس.



وتحدث العين مراد، بحضور القائم بأعمال السفير الأردني لدى العراق زيد أبو حسان، حول أهمية دور قضايا العمل في الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، مشيرا إلى تطور القوانين الأردنية المتعلقة بأطراف الإنتاج الثلاثة "عمال، وأصحاب عمل، وحكومة".



كما تحدثت العين عماوي حول أهمية توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة كافة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيمانا بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.



بينما تطرق العين الخضرا في حديثه إلى التعليم التقني والمهني كأداة أساسية لنهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم التقني وتطويره يأتي في سياق الاهتمام بتجويد التعليم بشكل عام.



وتحدثت رئيسة اللجنة النيابية العراقية النائب ناهدة الدايني وأعضاء اللجنة، حول أهمية اللقاء وضرورة الاطلاع على التجارب القوانين الأردنية المتعلقة بشؤون العمل والتنمية الاجتماعية.