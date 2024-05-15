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الأربعاء، 15-05-2024 03:29 م

"عمل الأعيان" تلتقي وفد تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأربعاء، وفد تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط (Solid II).

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وضم الوفد رؤساء نقابات عمالية في حوض المتوسط وممثلين عن الاتحادات العربية وآخرين عن الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية ومديرة البرنامج السكرتارية التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات الدكتورة هند بن عمار.


وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي لطرح عدة قضايا أبرزها القضية الفلسطينية وما يدور من حرب غاشمة على غزة والتأكيد على دور الشركاء الاجتماعيين وواجبهم والدور المحوري الإنساني في الوقوف مع أهل غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية وانتهاك حقوقهم الإنسانية بفعل الاحتلال الإسرائيلي.


كما يأتي للتأكيد على الوقوف وراء موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية لنشر رسالة السلام وإيقاف الحرب على غزة، والإشادة ببيان الاتحاد الدولي للنقابات الشاجب لما يحصل في غزة.


وجاء أيضًا، وفقًا للعين مراد، من أجل العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي وإيصال رسالة السلام من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الشركاء الاجتماعيين في منطقة حوض المتوسط وتحقيق الشراكة في قضايا الأمان المجتمعي والتنمية المستدامة.


وأكد أن مجلس الأعيان قام بعدة خطوات تشريعية تعنى في القضايا العمالية وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الفئات وتعزيز التنمية المستدامة والتوجه نحو التعليم التقني وتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي من خلال تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.


من جانبها، أكدت الدكتورة بن عمار على دور الأردن ومجلس الأعيان في تعزيز الأمان الاجتماعي ومكانته كشريك مميز في تحقيق برنامج (Solid II) والتعاون مع الدول الشقيقة فلسطين والمغرب وتونس والجزائر وعدد من ممثلي نقابات العمال الأوروبيين.


وأشارت إلى أن الوفد يزور الأردن لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات مع دول حوض المتوسط ومتابعة سير عمل برنامج (Solid II).


وناقش أعضاء الوفد قضايا مشتركة تحقق الحوار الاجتماعي في منطقة حوض المتوسط وتعزيز حقوق الانسان وتعزيز الأمان الاجتماعي، مشيرين إلى دور الأردن المحوري في تحقيق السلام والأمان الاجتماعي في المنطقة والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.


وأكد الوفد دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم إخوانهم في فلسطين من خلال إيصال رسالة السلام في المحافل الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية وإنشاء المستشفيات الميدانية في قطاع غزة.

 




 

 


 

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