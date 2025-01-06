عياش: أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع

وقال عياش خلال مناقشة مشروع الموازنة، اليوم الاثنين، إن الموازنة لا تحتوي على استراتيجية مدروسة لخفض الإنفاق العام، وتقليص العجز الدائم، والمديونية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف أنه على الحكومة حماية الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمتدني وعدم تحميل هذه الفئات أي أعباء إضافية بفرض ضرائب جديدة تؤثر على معيشتهم.
وتساءل عياش عن قدرة الحكومة على الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
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