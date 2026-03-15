غياب وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة عن اجتماع نيابي لبحث أثر الأوضاع الإقليمية على النظام الكهربائي

ف
الأحد، 15-03-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية أسباب غياب وزير الطاقة ورئيس هيئة الطاقة عن اجتماعات اللجنة.اضافة اعلان


وقال أبو هنية خلال اجتماع للجنة، اليوم الأحد، إن وزير الطاقة غاب للمرة الثالثة عن اجتماعات اللجنة ولكن غيابه هذه المرة مرتبط بالظرف التي تمر به المنطقة ويقضي معظم وقته في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف أن رئيس هيئة الطاقة غاب للمرة الأولى وأرسل مندوبا عنه لحضور اجتماع اللجنة. 

وأشار أبو هنية إلى أن اللجنة ستناقش الآثار المترتبة على الأردن في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على استيراد المشتقات النفطية.
 
 


gnews

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

