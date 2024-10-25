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"اللجنة الوزارية لتمكين المرأة" تستكمل جلساتها الحوارية في الجنوب
ضبط وإتلاف 320 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في الزرقاء
تأجيل انتخابات الصحفيين لعدم اكتمال النصاب
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تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي
تدهور مركبة وانقلابها في شارع ياجوز
الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس
فلسطين
فلسطين
الأورومتوسطي: إسرائيل تتحمل مسؤولية حياة المحتجزين في مستشفى كمال عدوان
استشهاد أطفال في مستشفى كمال عدوان
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خانيونس وجباليا
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رسميا.. إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي
الحياصات مسؤولا عن لجان التسويق في نادي الفيصلي
مباراتان في افتتاح الأسبوع الثامن بدوري المحترفين الجمعة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم طلبة الثانوية العامة من مرضى السرطان بدعم من "زين"
"جورامكو" توسع شراكتها مع طيران SmartLynx
زين تواصل دعمها لمؤسسة نهر الأردن عبر تمكين المستفيدين
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