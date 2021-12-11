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السبت، 11-12-2021 03:19 م

فريحات ينتقد التخبط بالقرارات في التعامل مع جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - اعتبر النائب ينال فريحات أن قرار وجوب قيام المسافرين القادمين للمملكة بإجراء فحص كورونا في المطار حتى لو كان الشخص حاصل على ثلاث جرعات من المطعوم غير مدروس ومليء بالتخبط.

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وقال فريحات في منشور له على صفحته عبر فيسبوك، إن القرار يضعف ثقة الناس بأهمية الحصول على المطعوم كون الحصول على ثلاث جرعات لا يكون كافيا لدخول مسافر إلى المملكة.


وأضاف أن القرار سيضعف السياحة ويزيد من الأعباء المالية للمسافرين سواء أكانوا مواطنين أو أجانب كون الفحص تكلفته ٣٠ دينار.


وتابع أن هناك شبهات فساد حول احتكار الفحص لإحدى المختبرات الخاصة دون غيرها.


وبيّن أن التخبط يزداد بعد ربط هذه الإجراءات التي عنوانها محاصرة كورونا ومتحوراته الجديدة، مع قرار وزير الداخلية بالغاء قرار محافظ العاصمة الذي أعلن منع الحفلات الغنائية في المملكة، وبالتالي الإصرار على عقد الحفلات ونحن مقبلون على رأس السنة، وبالتالي المزيد من الاختلاط وزيادة فرص انتشار الفايروس، لنحاصر الفايروس بالمطار ونطلق سراحه في الفنادق والمسارح.

 




 

 


 

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