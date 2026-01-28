فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

وكان مسلسل تنبيه النواب من عدم مغادرة الجلسات قد تكرر مؤخرا، إذ حذر القاضي في الجلسة السابقة الاثنين الماضي من فقدان النصاب أيضا.
ويناقش المجلس في هذه الأثناء مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل.
