فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

01:20 م

الوكيل الإخباري- طالب رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس، بالالتزام وعدم المغادرة للحفاظ على النصاب القانوني تحت القبة. اضافة اعلان





وكان مسلسل تنبيه النواب من عدم مغادرة الجلسات قد تكرر مؤخرا، إذ حذر القاضي في الجلسة السابقة الاثنين الماضي من فقدان النصاب أيضا.



ويناقش المجلس في هذه الأثناء مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل.

