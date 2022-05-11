الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 11-05-2022 11:30 ص

فلسطين النيابية: اغتيال أبو عاقلة جريمة بشعة

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الوكيل الإخباري - أدانت لجنة فلسطين النيابية، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في جنين، الصحفية شيرين أبو عاقلة.

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وقالت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، ان الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هدفها منع الإعلام من أداء رسالته المهنية في فضح ممارسات القوات الصهيونية وانتهاكاته التي يقوم بها بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأوضح الظهراوي ان الاحتلال بفعله هذا يخرق القوانين والأعراف الدولية، ما يُعتبر سقطة جديدة وسلوك إجرامي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت "فلسطين النيابية" إنها تتقدم بخالص العزاء لعائلة الشهيدة أبو عاقلة في فلسطين، وللأسرة الصحفية بشكل عام، ولقناة الجزيرة بشكل خاص.

 




 

 


 

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