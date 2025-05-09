“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه

وقال السعود، في بيان صادر عن اللجنة، إن هذه الحملات التي تدار من خلف الشاشات المسمومة بأقلام مأجورة، لا تسيء إلى الأردن، بل تفضح أصحابها وتكشف زيف نواياهم وأجنداتهم المشبوهة.
وأضاف أن من يشكك في الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية يجهل التاريخ أو يتعمد طعنه، مشددًا على أن الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، قدمت التضحيات وقدّمت المساعدات لغزة في قلب الخطر، لا بحثًا عن مجدٍ شخصي، بل تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتابع: “الأردن لا يساوم، ولا يبتز، ولا يبيع مواقفه، بل يمنحها بإرادة سيادية ونخوة راسخة لا يفهمها من باعوا قضاياهم مقابل شعارات جوفاء”.
ولفت إلى ان الأردن لا ينتظر شهادة من أحد، ولن يصمت حين تُمس كرامته، وسيبقى كما عهدناه، سندًا لفلسطين وخصمًا لكل من شكّك أو تآمر.
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