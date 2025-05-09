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“فلسطين النيابية”: الأردن لا يساوم ولا يبتز ولا يبيع مواقفه

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الجمعة، 09-05-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، رفضه القاطع لحملات التشويه التي تُشن عبر ما يُعرف بـ”الذباب الإلكتروني”، مستهدفة الأردن ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وقال السعود، في بيان صادر عن اللجنة، إن هذه الحملات التي تدار من خلف الشاشات المسمومة بأقلام مأجورة، لا تسيء إلى الأردن، بل تفضح أصحابها وتكشف زيف نواياهم وأجنداتهم المشبوهة.
وأضاف أن من يشكك في الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية يجهل التاريخ أو يتعمد طعنه، مشددًا على أن الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، قدمت التضحيات وقدّمت المساعدات لغزة في قلب الخطر، لا بحثًا عن مجدٍ شخصي، بل تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.


وتابع: “الأردن لا يساوم، ولا يبتز، ولا يبيع مواقفه، بل يمنحها بإرادة سيادية ونخوة راسخة لا يفهمها من باعوا قضاياهم مقابل شعارات جوفاء”.

 

وشدد السعود على أن الهيئة الخيرية الهاشمية “أطهر من أن تُلمز”، وأن القوات المسلحة الأردنية “أرقى من أن تُساء إليها من منصات مشبوهة أو حسابات مموّلة”.


ولفت إلى ان الأردن لا ينتظر شهادة من أحد، ولن يصمت حين تُمس كرامته، وسيبقى كما عهدناه، سندًا لفلسطين وخصمًا لكل من شكّك أو تآمر.

 
gnews

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