فلسطين النيابية: الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، الدكتور فايز بصبوص، إن الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية والاهتمام .واستهلت اللجنة اجتماعها بالترحم على شهداء الوطن الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب خدمة للوطن وحفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقرأ الحضور الفاتحة على روح الشهداء العطرة.وأضاف بصبوص، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء وبحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة وممثلين عن أبناء قطاع غزة، أن "فلسطين النيابية" ستتابع وبكل اهتمام المطالب والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنها تعمل على تذليلها، وذلك بعد متابعتها كل المطالب مع الجهات المعنية.وقال بصبوص إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت صريحة في دعم ومساندة أبناء قطاع غزة، وترجمتها من خلال العديد من الإجراءات المتعلقة بمنحهم مزايا وتسهيلات في مجالات مختلفة، ما يدعو الى التعامل مع مطالبهم بكل جدية وانسانية.وزاد بصبوص أن الأردن وعلى مدار التاريخ يعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من أولوياته الوطنية وأن المستشفيات الميدانية المجانية العاملة في القطاع هي ترجمة واقعية للأبعاد الانسانية لسلوك الهاشمين على مدار التاريخ اتجاه أبناء القطاع.وتم الاستماع خلال اللقاء الى مطالب أبناء قطاع غزة والتي تركزت في مجال التعليم والصحة والعمل، حيث أكدت اللجنة أنها ستعقد لقاءً مع الوزراء المعنيين والمختصين لتذليل أي معيقات بهذا الشأن.