الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 02:41 م

فلسطين النيابية: الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.35.45 PM


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، الدكتور فايز بصبوص، إن الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية والاهتمام .اضافة اعلان


واستهلت اللجنة اجتماعها بالترحم على شهداء الوطن الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب خدمة للوطن وحفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقرأ الحضور الفاتحة على روح الشهداء العطرة.

وأضاف بصبوص، خلال لقاء اللجنة اليوم الأربعاء وبحضور وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة وممثلين عن أبناء قطاع غزة، أن "فلسطين النيابية" ستتابع وبكل اهتمام المطالب والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنها تعمل على تذليلها، وذلك بعد متابعتها كل المطالب مع الجهات المعنية.

وقال بصبوص إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت صريحة في دعم ومساندة أبناء قطاع غزة، وترجمتها من خلال العديد من الإجراءات المتعلقة بمنحهم مزايا وتسهيلات في مجالات مختلفة، ما يدعو الى التعامل مع مطالبهم بكل جدية وانسانية.

وزاد بصبوص أن الأردن وعلى مدار التاريخ يعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من أولوياته الوطنية وأن المستشفيات الميدانية المجانية العاملة في القطاع هي ترجمة واقعية للأبعاد الانسانية لسلوك الهاشمين على مدار التاريخ اتجاه أبناء القطاع.

وتم الاستماع خلال اللقاء الى مطالب أبناء قطاع غزة والتي تركزت في مجال التعليم والصحة والعمل، حيث أكدت اللجنة أنها ستعقد لقاءً مع الوزراء المعنيين والمختصين لتذليل أي معيقات بهذا الشأن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2Vkm1Ovci6Zmvcx0AtMknxM1h40UUs7rpvS4eSpI

محافظة يوضح حول السنة التحضيرية لجميع التخصصات في الجامعات

WhatsApp Image 2022-12-28 at 4.37.01 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة تنظيم مهنة المحاسبة

1672227923327

طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي

154496704994ce1a232c0d477351ba4a834ebd198c

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.12.03 PM

"الأُسرة النيابية" تبحث موضوعي دعم الأُسر الفقيرة ومعونة الشتاء

17

حزب الاتحاد يعقد لقاء مع أعضاء لجنة الحسم التي تضم متقاعدين عسكرين من جهاز الأمن العام

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-12-27 at 4.59.30 PM

زراعة النواب تدعو الحكومة لبناء استراتيجيات لمواجهة تحديات القطاع الزراعي

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان: نتابع بقلق الأوضاع في الأراضي المحتلة

WhatsApp Image 2022-12-11 at 2.07.16 PM

فلسطين النيابية تدين الاقتحامات الإسرائيلية للقدس والمدن الفلسطينية

WhatsApp Image 2022-12-07 at 12.49.17 PM

قانونية النواب تقر مشروعي قانوني التصديق على معاهدة تسليم المجرمين مع رومانيا وقبرص

1670243571038

الفايز يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة

M63A9908

مجلس النواب يحيل عددا من مشاريع القوانين للجان المختصة