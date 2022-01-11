الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 12:41 م

فلسطين النيابية: الأردن يولي الغزيين كل الرعاية والاهتمام

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي أن الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية والاهتمام.اضافة اعلان


وقال الظهراوي، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بممثلين عن أبناء قطاع غزة، إن "فلسطين النيابية" تتابع وبكل اهتمام المطالب والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنها تعمل على تذليلها، وذلك بعد متابعتها كل المطالب مع الجهات المعنية.

من جهتهم أكد النواب: أحمد السراحنة ومحمد الخلايلة وحسن الرياطي، أن أبناء قطاع غزة محط اهتمام وتقدير لدى الأردنيين، مشيرين إلى أنه سيتم متابعة جميع مطالبهم مع المعنيين وذوي الاختصاص.

بدورهم، استعرض ممثلو أبناء قطاع غزة أبرز مطالبهم، ومنها: فتح المهن المغلقة أمامهم، وحل المشاكل والتحديات التي تواجههم في المستشفيات الحكومية والتعليم الجامعي.

 




 

 


 

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