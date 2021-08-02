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الإثنين، 02-08-2021 06:11 م

فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء القضية الفلسطينية مركزية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، أهمية أن تكون القضية الفلسطينية "هي القضية المحورية والمركزية".اضافة اعلان


وقال، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين الدكتور عصام يوسف، إن القضية الفلسطينية كانت وما تزال على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث كانت حاضرة في جميع المحافل والزيارات الرسمية التي يقوم بها جلالته، والتي كان آخرها زيارته للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي جو بادين وكبار مسؤولي الإدارة الاميركية، باعتبارها مفتاح أمن واستقرار المنطقة ككل.

 




 

 


 

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