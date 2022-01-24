الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 03:42 م

فلسطين النيابية تبحث قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح

WhatsApp Image 2022-01-24 at 2.58.55 PM


الوكيل الإخباري - بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع ممثلين عن أهالي عين كارم المقيمين في الأردن، موضوع تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من منازلهم.اضافة اعلان


وقال مقرر اللجنة، النائب الدكتور محمد الخلايلة، الذي ترأس الاجتماع، "إننا في الأردن نتابع الأحداث المؤسفة في حي الشيخ جراح"، مؤكدا استنكار وتنديد اللجنة للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بتهجير أهل هذا الحي من منازلهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني.

من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، إن مدينة القدس المحتلة، وحي الشيخ جراح فيها، عنوان وخطة عمل لـ"فلسطين النيابية"، مضيفا أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم بهدم منازل أهالي الشيخ جراح لن ينال من صمود أهله في سعيهم لإثبات حقهم في أراضيهم ومنازلهم واسترداد حقوقهم كافة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة الحضور، النواب مغير الهملان، وفايز بصبوص، وعماد العدوان، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس.

وأعلنوا عن تضامنهم المطلق مع قضية أهالي حي الشيخ جراح، والتواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تقديم الدعم والإسناد لأهالي الحي.

بدورهم، أكد ممثلو أهالي عين كارم أن القدس تقع على رأس أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني والحاضرة في كل لقاءات جلالته التي يعقدها مع كبار المسؤولين الدوليين، والتي كان لها الأثر الكبير في التصدي للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية.

وقالوا إن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها وصمت المجتمع الدولي إزاء ذلك، يعد بيئة خصبة للإرهاب والتطرف، وتحديا لمعاهدات السلام المبرمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5c5919129501c

نواب يدعون الحكومة إلى السير بقانون العفو العام

c97b8755-d698-402d-bb3e-097303186a98

الفايز: التركيز على جذب الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة

363785_1_1578393872

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهنئ الكعابنة بمنصبها الجديد

2a9529c7-9564-48a2-ad7a-0bb75b997cae_16x9_600x338

النواب يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية والإمارات

0L5A6224

النواب يحيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للجنته المختصة

2987551-26320979

عطية يدعو الدغمي إلى التدخل لإنهاء الخلاف النيابي

أخبار متعلقة
c97b8755-d698-402d-bb3e-097303186a98

الفايز: التركيز على جذب الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة

عبدالكريم الدغمي

الدغمي ينعى الشهيدين عبيدات والمشاقبة

720202912045422849982

لجان نيابية تناقش عقود شراء الخدمات في التلفزيون وتهجير أهالي حي الشيخ جراح

WhatsApp Image 2022-01-11 at 12.42.47 PM

فلسطين النيابية: الأردن يولي الغزيين كل الرعاية والاهتمام

WhatsApp Image 2021-12-27 at 4.08.40 PM

فلسطين النيابية تبحث مطالب العاملين في "الأونروا"

122021394520155038994

توقع ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن خلال الفترة المقبلة