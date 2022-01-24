فلسطين النيابية تبحث قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري

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- بحثت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع ممثلين عن أهالي عين كارم المقيمين في الأردن، موضوع تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من منازلهم.وقال مقرر اللجنة، النائب الدكتور محمد الخلايلة، الذي ترأس الاجتماع، "إننا في الأردن نتابع الأحداث المؤسفة في حي الشيخ جراح"، مؤكدا استنكار وتنديد اللجنة للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بتهجير أهل هذا الحي من منازلهم.ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني.من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، الذي ترأس جانبا من الاجتماع، إن مدينة القدس المحتلة، وحي الشيخ جراح فيها، عنوان وخطة عمل لـ"فلسطين النيابية"، مضيفا أن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم بهدم منازل أهالي الشيخ جراح لن ينال من صمود أهله في سعيهم لإثبات حقهم في أراضيهم ومنازلهم واسترداد حقوقهم كافة.من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة الحضور، النواب مغير الهملان، وفايز بصبوص، وعماد العدوان، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل المحاولات الرامية لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس.وأعلنوا عن تضامنهم المطلق مع قضية أهالي حي الشيخ جراح، والتواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تقديم الدعم والإسناد لأهالي الحي.بدورهم، أكد ممثلو أهالي عين كارم أن القدس تقع على رأس أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني والحاضرة في كل لقاءات جلالته التي يعقدها مع كبار المسؤولين الدوليين، والتي كان لها الأثر الكبير في التصدي للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية.وقالوا إن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها وصمت المجتمع الدولي إزاء ذلك، يعد بيئة خصبة للإرهاب والتطرف، وتحديا لمعاهدات السلام المبرمة.