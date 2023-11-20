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الإثنين، 20-11-2023 09:04 م

"فلسطين النيابية" تثمن جهود الأجهزة الأمنية في جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - ثمنت لجنة فلسطين النيابية، جهود كوادر الأجهزة الأمنية العاملة في جسر الملك حسين الحدودي.اضافة اعلان


وقال رئيسها النائب فراس العجارمة، إنه زار اليوم الاثنين، جسر الملك حسين، التقى خلالها مدراء الأجهزة الأمنية، حيث اطلع على الإجراءات المتبعة لتسهيل إجراءات حركة المسافرين والمغادرين وحركة نقل المساعدات والشحن الى الضفة الغربية.

وأضاف العجارمة، في تصريح صحفي، أن الجهود التي تقدم للأشقاء في فلسطين تأتي ترجمة للتوجهات الملكية السامية في دعم صمود الفلسطينيين والتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وأشاد العجارمة بجهود كوادر الأجهزة الأمنية، مضيفًا أنه غادر اليوم نحو 30 حافلة الى الضفة الغربية، بينما تم استقبال أكثر من 35 حافلة ركاب تم تسهيل اجراءاتهم بالسرعة الممكنة.

وتابع أنه اطلع أيضًا على الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات حركة الشحن والتي تقل مساعدات وبضائع الى الضفة الغربية بأسرع وقت .

 




 

 


 

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