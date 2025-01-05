"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

الوكيل الإخباري- ثمنت لجنة فلسطين النيابية، دور الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية والتي تترجمها الحكومة.

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