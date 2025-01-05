"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

وأشادت اللجنة، في تصريح على لسان رئيسها النائب سليمان السعود، بدور وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ما بذلته من جهود ومتابعة مستمرة، للإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.
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