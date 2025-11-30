"فلسطين النيابية" تثمّن مخرجات منتدى المتوسط وتؤكد ثبات الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية

كما ثمنت تأكيد الوزراء المشاركون رفضهم للضم وأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على ضرورة الدفع نحو مسار سياسي قائم على حل الدولتين.
جاء ذلك في تصريح لرئيس اللجنة المهندس سليمان السعود بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد خلاله على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في أرضه وتقرير مصيره، وحق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون
-
الاردن .. بحث رفع حد دخل التأمين للأسر الفقيرة إلى 400 دينار
-
"مالية النواب " تناقش موازنات "الأوراق المالية" والبورصة ومركز الإيداع والمناطق الحرة
-
العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة
-
الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية
-
"المالية النيابية" تناقش موازنة ديوان المحاسبة لعام 2026
-
"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026