الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 09-03-2023 02:09 م

فلسطين النيابية تحذر من اقتحام المقدسات في شهر رمضان

thumbs_b_c_f5cdd5424be8cb0999b6adaeaa110924


الوكيل الإخباري - حذرت لجنة فلسطين النيابية من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والاستفزاز الممنهج على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


ودعت اللجنة في بيان اليوم الخميس، الى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة وإنهاء التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني، مستنكرة على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص، التصعيد العسكري والخطوات الأحادية والإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تدفع الى المزيد من العنف.


وقال بصبوص، إن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي ستؤدي الى دوامة عنف وردود افعال من قبل الشعب الفلسطيني المناضل.


وأكدت اللجنة وقوفها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإعادة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-09 at 1.43.10 PM

وفد نيابي يشارك بمؤتمر دولي لمكافحة الفساد

320232161546458507053

مالية الأعيان تُقر معدل قانون المنافسة

1678353434609

رئيس مجلس الأعيان يلتقي في القاهرة رئيس البرلمان العربي

320232161546458507053

لجنة فلسطين في الأعيان تُجدد موقفها الداعي لوحدة الصف الفلسطيني

1678279562139

مشتركة نيابية تواصل مناقشة "مهنة المحاسبة القانونية"

1678276958080

خدمات الأعيان تطلع على استراتيجية المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

أخبار متعلقة
320232161546458507053

لجنة فلسطين في الأعيان تُجدد موقفها الداعي لوحدة الصف الفلسطيني

WhatsApp Image 2023-03-01 at 4.11.09 PM

فلسطين النيابية والجمعيات المقدسية يؤكدان أهمية البُعد السياسي للوصاية الهاشمية

c5dc0323c6185a7af5e856af2d40233e

مجلس النواب: تعريب قيادة الجيش قرار تاريخي يبعث في النفوس على الفخر والمجد

مجزرة

فلسطين النيابية تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

0L5A6467

فلسطين النيابية تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

WhatsApp Image 2023-01-24 at 2.29.36 PM

الصفدي: نقف مع الملك صفاً واحدا في حمل أمانة الوصاية على المقدسات