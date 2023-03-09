فلسطين النيابية تحذر من اقتحام المقدسات في شهر رمضان

الوكيل الإخباري - حذرت لجنة فلسطين النيابية من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والاستفزاز الممنهج على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

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ودعت اللجنة في بيان اليوم الخميس، الى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة وإنهاء التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني، مستنكرة على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص، التصعيد العسكري والخطوات الأحادية والإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تدفع الى المزيد من العنف.



وقال بصبوص، إن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي ستؤدي الى دوامة عنف وردود افعال من قبل الشعب الفلسطيني المناضل.



وأكدت اللجنة وقوفها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإعادة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.