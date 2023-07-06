فلسطين النيابية تحيي صمود الفلسطينيين بمخيم جنين

الوكيل الإخباري

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- هنأت لجنة فلسطين النيابية الشعب الفلسطيني الصامد لدحره قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الملحمة البطولية التي خاضها على مدى 48 ساعة في مواجهة اعتى آلة قمع "عنصرية فاشية" مدعومة بقوات النخبة دون أن يحقق الاحتلال أهدافه باعتقال أوتصفية أي قائد او مقاتل من المقاومة الفلسطينية المسلحة.وأشار رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص في بيان اليوم الخميس تطرق خلاله الى فشل العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، باستثناء استشهاد 12 مدنيا من بينهم 4 أطفال.وأضاف، ان اللجنة تحيي وتدعم الشعب الفلسطيني عامة ومدينة جنين وبواسل المخيم على هذا الإنجاز غير المسبوق والذي وحد ساحات النضال وافشل مؤامرة تصفية المشروع الوطني الفلسطيني ورسخ الهوية الفلسطينية المقاومة.