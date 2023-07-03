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الإثنين، 03-07-2023 04:04 م

"فلسطين النيابية" تُدين اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمُخيم جنين

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الوكيل الإخباري - أدانت لجنة فلسطين النيابية، اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مُخيم جنين، الذي يُشكل حالة فارقة في المُقاومة والصمود، واصفة إياه بـ"الغاشم".

وحملت، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، على لسان رئيسها النائب الدكتور فايز بصبوص، قوات الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في مخيم جنين، وعلى قاطنيه، جراء ذلك الفعل البربري الوحشي.

وارتفعت حصيلة الشهداء في مدينة جنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر اليوم، إلى تسعة شهداء، وعشرات الإصابات، بينهم 7 بجروح خطيرة.

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وكانت قوات الاحتلال حشدت أكثر من الـ1200 من جنود النخبة لديها، فضلًا عن مئات المُدرعات والدبابات، لاقتحام هذا المُخيم. 

واعتبرت "فلسطين النيابية"، استهداف مُخيم جنين جزء لا يتجزأ من مشروع الضم الشامل للضفة الغربية، لكنها أكدت أن فصائل المُقاومة الفلسطينية الباسلة، في المُخيم، أبت إلا أن تكتب بحروف من الدم على قوة المُقاومة في وجه آلة البطش الصهيوني.

وقالت اللجنة، "إن الفصائل الفلسطينية تحدت في بيان مُشترك، جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا كان باستطاعته الإعلان صراحة وعلانية عن حجم خسائره ما بين قتيل وجريح، مؤكدة في رسالة وجهتها إلى المُجتمع الدولي أنها قادرة على الرد المُناسب والموجع لهذا الكيان العنصري الغاصب".

ودعت "فلسطين النيابية"، المُجتمع الدولي إلى ضرورة "مُمارسة الضغوط على هذا الكيان الغاصب، لوقف عدوانه، واعتبار ما يحصل يرتقي إلى مُستوى جرائم حرب، بكُل ما تعنيه هذه الكلمة".

كما دعت، الشعوب العربية للوقوف صفًا واحدًا في دعم وإسناد الأهل في فلسطين المحتلة.

 




 

 


 

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