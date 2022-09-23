فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة

الوكيل الإخباري

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- دانت لجنة فلسطين النيابية، اقتحام عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي ومستوطنين يهود للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، إقدام عدد من أعضاء "الكنيست"، صباح اليوم، على النفخ بالبوق داخل مقبرة باب الرحمة المحاذية للأقصى، في خطوة تعتبر استفزازا وانتهاكا خطيرا لحرمة المسجد المبارك وأكنافه.وأشارت إلى أن محاولات الكيان الصهيوني لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة والأقصى، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.وأكدت اللجنة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرة إلى مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية.ودعت فلسطين النيابية، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المشروعة، والتي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية.كما دعت، الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وحل الخلافات بينهم لمواجهة الاحتلال ومخططاته وسلوكه الإجرامي بحق القدس والمقدسات والشعب الفلسطيني الأعزل.