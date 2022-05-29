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الأحد، 29-05-2022 04:08 م

فلسطين النيابية تدين السماح لمتطرفين باقتحام الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة فلسطين النيابية، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وقالت، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تتابع عن كثب آخر التطورات والأحداث في "الأقصى"، وأن ما يجري في المسجد المبارك إرهاب ممنهج ويشكل خطرا، تزامنا مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تستفز مشاعر المسلمين.


ودعت اللجنة الى تقديم كل الدعم الى أوقاف القدس، حيث أنها في الخط الأول للدفاع عن المقدسات.


وحذرت من مخاطر ما تقوم به حكومة رئيس وزراء الاحتلال بدعم اقتحامات الأقصى من قبل المتطرفين والمستوطنين.


وأشارت اللجنة الى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وهي خط أحمر للشعب الأردني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفضح الاحتلال وميليشياته التي لا تحترم المعاهدات والشرعية الدولية.

 




 

 


 

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