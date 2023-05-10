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الأربعاء، 10-05-2023 12:25 م

فلسطين النيابية تدين مجازر الاحتلال ضد قطاع غزة والمدن الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أهمية وقف تصعيد الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية واقتحام المقدسات.اضافة اعلان

 
ودانت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء على لسان رئيسها النائب الدكتور فايز بصبوص، بأشد العبارات جرائم القتل والاغتيال في قطاع غزة وإقدام  مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت ذلك بأنها خطوات استفزازية مدانة وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وقال بصبوص ان فلسطين النيابية تتابع عن كثب كافة الأحداث الجارية في فلسطين ومدنها وآخرها العدوان الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء على قطاع غزة وارتكابه مجزرة نتج عنها استشهاد عدد من الفلسطينيين منهم اطفال ونساء .

وعبر بصبوص عن دعم اللجنة للجهود التي يبذلها الأردن وتحركات واتصالاته لوقف التصعيد الاسرائيلي في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وحذرت اللجنة من مخاطر التصعيد الاسرائيلي والتبعات الخطيرة وتوتير الأجواء الذي يهدد الأمن والسلم وجر الأمور إلى مربع العنف والتي ستقود إلى كارثة انسانية يتحمل الاحتلال مسؤوليتها وحده.

ودعت اللجنة في ظل هذه الظروف الى وحدة الشعب الفلسطيني والعودة الى التنسيق والتكامل بين فصائلة من أجل وحدة الصف والوقوف صفا واحد لمواجهة الانتهاكات من قبل الاحتلال الغاشم في الكل الفلسطيني.

 




 

 


 

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