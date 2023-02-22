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الأربعاء، 22-02-2023 04:49 م

فلسطين النيابية تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

مجزرة


الوكيل الإخباري - دانت لجنة فلسطين النيابية، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مجزرة في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو مئة آخرين.اضافة اعلان


ووصف رئيس اللجنة النائب الدكتور فايز بصبوص، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الأربعاء، ان حكومة الاحتلال بـ"الفاشية والدموية، والأكثر تطرفًا وإرهابًا"، مؤكدًا أنها "ذاهبة في تنفيذ مخططاتها الهمجية وغير الأخلاقية وغير الإنسانية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأعرب عن تخوفه وأعضاء اللجنة من أن تؤدي زيادة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجها الكارثية.

وقال بصبوص إن ما حصل في نابلس "مجزرة وحشية ارتكبتها إسرائيل"، مضيفًا أن ذلك يُعتبر تكرارًا لمجازر الاحتلال من عمليات تصفية ميدانية للشعب الفلسطيني، وهدم ممنهج لمنازل الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بالضغط على حكومة الاحتلال، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف قوي ومتكاتف ضد الممارسات الإسرائيلية الظالمة التي وقعت وما تزال على الشعب الفلسطيني من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

 




 

 


 

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