"فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين

وأكد رئيس اللجنة، النائب سليمان السعود، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، واستهدافًا مباشرًا لمؤسسة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية.
وأضاف أن الهجوم يشكّل تصعيدًا خطيرًا في إطار حرب ممنهجة تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن استهداف الأونروا، وبمشاركة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، يمثّل محاولة لفرض واقع جديد في القدس المحتلة، وتقويض شرعية ودور الوكالة الإنسانية والسياسية، باعتبارها شاهدًا دوليًا حيًا على قضية اللاجئين ورمزًا قانونيًا لا يمكن شطبه.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي والبرلمانات إلى تحمّل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في أداء مهامها، محذّرة من أن الصمت الدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية دون رادع.
