"فلسطين النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- زارت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب سليمان السعود وعضو اللجنة النائب وليد المصري ، مديرية الخدمات الطبية الملكية، حيث التقت مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري. اضافة اعلان





وقال السعود ان اللجنة اطلعت على جهود الخدمات الطبية المتعلقة بتقديم الخدمات العلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية عبر المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف توفير الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية.



من جانبه أكد العميد الطبيب الحموري حرص الخدمات الطبية الملكية على مواصلة دعم كوادرها الطبية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، والاستمرار في تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها، وتجسد رسالتها الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



من جهتهما ، ثمن السعود والمصري مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب الفلسطيني، وجهود القوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية الأردنية، وما تقدمه من خدمات ورعاية طبية وإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.



وفي ختام الزيارة، قدم النائب سليمان السعود درعاً تكريمياً باسم مجلس النواب تقديراً لجهود الخدمات الطبية الملكية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.



فيما قدّم العميد الطبيب الحموري درعاً تكريمياً للجنة فلسطين النيابية تقديراً لدورها وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين.





