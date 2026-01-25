"فلسطين النيابية" تزور مخيم الوحدات للاطلاع على واقع الخدمات

والتقت اللجنة خلال الزيارة رئيس وأعضاء لجنة خدمات المخيم، حيث أكد النائب السعود الدور الذي تضطلع به دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية الاستماع المباشر لمطالب واحتياجات أبناء المخيم، بهدف تطوير واقع الخدمات والارتقاء بها.
وشدد السعود على أهمية المبادرات الملكية السامية الموجهة لدعم المخيمات، مثمنا في الوقت ذاته الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الأساسية داخل المخيمات، مشددا على ضرورة استمرار دورها كشاهد حقيقي على حق العودة، وركيزة أساسية في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين.
وبين السعود أن لجنة فلسطين النيابية باشرت زياراتها الميدانية لمخيم الوحدات، وستواصل زيارة باقي المخيمات في مختلف محافظات المملكة، تمهيدا لحصر المطالب والاحتياجات وطرحها على الجهات الحكومية المختصة لمتابعتها.
من جانبه، استعرض المهندس خرفان دور الأردن وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيدا بدور لجنة فلسطين النيابية وحرصها على التواصل المباشر مع أبناء المخيمات وتلمس احتياجاتهم.
بدوره، أشار رئيس لجنة خدمات مخيم الوحدات عبد الفتاح الكوز، إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه جلالة الملك للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية عليها، ودور جلالته الكبير في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وإلى الدعم اللامحدود لوكالة الأونروا.
-
أخبار متعلقة
-
القاضي يرعى في جامعة آل البيت يوماً علميا حول الاقتصاد الرقمي
-
كتلة مبادرة النيابية تناقش الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
-
"الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها
-
"المالية النيابية" تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة
-
"الخارجية النيابية" تبحث مع السفير السوداني سبل تعزيز العلاقات
-
"الصحة النيابية" تزور المجلس العربي للاختصاصات الصحية
-
توصية نيابية لتعديل أسس إحالة الموظفين للتقاعد المبكر
-
بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية