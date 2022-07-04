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الإثنين، 04-07-2022 04:41 م

"فلسطين النيابية" تستمع لمطالب أهالي مخيم الحسين

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الوكيل الإخباري - استمعت لجنة فلسطين النيابية، برئاسة النائب محمد الظهراوي، إلى أهم مطالب واحتياجات أهالي مخيم الحسين في عمان، والتي قدمها رئيس لجنة تحسين المخيم، فتحي فياضة.

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جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة إلى المخيم، اليوم الاثنين، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ورئيس وأعضاء لجنة تحسين خدمات مخيم الحسين.


وأكد الظهراوي حرص "فلسطين النيابية" على خدمة أبناء المخيمات والاستماع الى مطالبهم وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً الى انه بعد الانتهاء من زيارة مخيم السخنة والأمير حسن ومأدبا، ستقوم اللجنة برفع توصيات تتضمن مطالب جميع المخيمات الى رئاسة مجلس النواب ليصار بحثها مع الحكومة والعمل على حلها، وفق الإمكانات.


كما ثمن الظهراوي وخرفان مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المخيمات وتقديم المساعدات للقاطنين فيها.


بدوره، عرض رئيس وأعضاء لجنة تحسين المخيم المطالب والتحديات التي تواجه أبناء المخيم، معربين عن تقديرهم للمكارم الهاشمية التي تقدم لأبناء المخيمات والجهود التي تقوم بها لجنة فلسطين النيابية ودائرة الشؤون الفلسطينية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم.

 




 

 


 

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