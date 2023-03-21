الثلاثاء 21-03-2023
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية
توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة
وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد سيدات الأعمال البلغاري التعاون المشترك
المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
نجاح كبير لمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" واحتفالية خاصة من "المركزية تويوتا"بالأطفال الفائزين
البوتاس العربية تعقد اجتماعها السنوي العادي
براً وجواً.. الابتسامة للسياحة والسفر تعلن أقوى عروض العمرة في رمضان
ايكيا تسحب لعبة صيد السمك BLÅVINGAD مُتعددة الألوان
كورونا
كورونا
بايدن يوقع قانونا يلزم الاستخبارات الأمريكية بنشر معلوماتها حول منشأ 'كوفيد-19'