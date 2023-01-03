فلسطين النيابية تستنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة فلسطين النيابية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكدت اللجنة الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور فايز بصبوص، بحضور وفد من أعضاء الحملة الدولية للدفاع عن القدس, ناقش فيه آخر التطورات والأوضاع الحالية في مدينة القدس.



وأكد بصبوص أهمية التنسيق والتشاور والتعاون وتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية مع أعضاء الحملة الدولية للدفاع عن القدس، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الأولى ومحور اهتمام جلالة الملك في جميع المناسبات واللقاءات والمحافل الدولية.



وأضاف "أننا اليوم نعيش مرحلة مفصلية من عمر القضية الفلسطينية خصوصا في ظل حكومة احتلال يمينية متطرفة تسعى إلى شرعنة الاقتحامات الصهيونية تحت حماية قوة جيش الاحتلال الغاشم".



بدورهم، أكد النواب: غازي الذنيبات وامغير الهملان ومحمد الهلالات، أهمية تكثيف الجهود لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها من خلال تسليط الضوء والإعلام على حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني لكسب تأييد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبيان حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.



من جهته، استعرض أعضاء الوفد، برئاسة منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودت مناع، أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن بناء المُستوطنات وسرقة الأراضي والتهويد.



وأكدوا أهمية دور الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية باعتبارها مصدر دفاع وقوة للقضية الفلسطينية على مر العصور.



كما استعرض أبرز المهام التي تقوم بها الحملة، التي تأسست في بريطانيا، وتتمثل بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على إيصالها لدول العالم، وبيان حقيقة تلك الاعتداءات.



وطالب الوفد، المُجتمع الدولي بضرورة العمل على كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، والمضي قدمًا لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق السلام في المنطقة ككل.