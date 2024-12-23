"فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- أشادت لجنة فلسطين النيابية بموقف الأردن الثابت والراسخ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال رئيس اللجنة، النائب سليمان السعود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، إن جلالة الملك لم يدخر جهداً عبر المحافل الإقليمية والدولية لوقف نزيف الدم في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن الأردن يسخر كل إمكاناته السياسية والدبلوماسية والإغاثية لنصرة أهلنا في الضفة وغزة.