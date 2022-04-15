الجمعة 15-04-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 15-04-2022 10:33 م

فلسطين النيابية تطالب باستدعاء السفير الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة فلسطين النيابية، اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين .

ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الى استدعاء السفير الاسرائيلي في عمان وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة اثر الاقتحامات والانتهاكات المستمرة في المسجد الأقصى المبارك ووقف التضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين المدافعين عن هوية القدس كمنارة وبوصله للعرب والمسلمين.

وقالت اللجنة إن اقتحام "الاقصى" بشكل متكرر يهدف الى استفزاز المشاعر الدينية لكافة المسلمين ودفع المنطقة والعالم اجمع نحو المزيد من العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

كما دعت، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الى اتخاذ كافة الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المقبولة من قبل كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

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وأشارت اللجنة الى أنها ستعقد اجتماعا طارئا للوقوف على آخر التطورات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وانتهاكات جيش الاحتلال لقدسية شهر رمضان المبارك وتدنيس ساحات المسجد الأقصى .

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