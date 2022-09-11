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الأحد، 11-09-2022 02:48 م

فلسطين النيابية تطلع على خدمات مستشفى الخنساء

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد، خلال زيارتها لمستشفى الخنساء في منطقة ماركا الشمالية في عمان، على واقع الخدمات التي يقدمها المستشفى لأبناء المخيمات.

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والتقت اللجنة، برئاسة النائب محمد الظهراوي، مع رئيس مجلس إدارة مستشفى الخنساء الدكتور وضاح البرغوثي، ومدير عام المستشفى الدكتور حكمت أبو الفول، مثمنين تجاوب المستشفى مع لجنة فلسطين النيابية في معالجة الحالات الإنسانية، التي تصله من مختلف مناطق المملكة، بُغية التخفيف عن المواطنين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


من جهته، قدم البرغوثي شرحاً عن العمل الذي يقوم به مستشفى الخنساء تجاه اللاجئين الفلسطينيين وأبناء قطاع غزة، لافتا إلى أنه يساعد هؤلاء للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية التي يعانون منها.


وأضاف أنه سيجري في قابل الأيام تنظيم أيام طبية مجانية في مختلف المخيمات المتواجدة على أراض المملكة، بالتنسيق مع لجنة فلسطين النيابية.


إلى ذلك، جالت اللجنة داخل مرافق المستشفى، واطمأنت على المرضى من الحالات الإنسانية التي تتلقى العلاج، معربة عن أملها في أن تبادر المستشفيات الخاصة في عمل خصومات للعلاج لأبناء المخيمات وأبناء قطاع غزة.

 




 

 


 

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