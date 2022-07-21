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الخميس، 21-07-2022 02:51 م

فلسطين النيابية تطلع على مطالب واحتياجات مخيم النصر

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الوكيل الإخباري - اطلع رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، خلال زيارتهم اليوم الخميس إلى مخيم الأمير حسن بجبل النصر في عمان، على أهم مطالب واحتياجات أبناء المخيم.

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وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي إن اللجنة سترفع جميع مطالب أبناء المخيمات التي قامت اللجنة بزياتها خلال الفترة الماضية إلى رئاسة الوزراء والمعنيين للعمل على تذليلها، مشيرا الى المكارم الملكية السامية لأبناء المخيمات في مختلف المجالات، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.


بدورهما أكد النائبان فايز بصبوص وضرار الحراسيس، أهمية الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


من جهته، ثمن نائب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كونال دار، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بمطالبة دول العالم بدعم وكالة الغوث لتقوم بواجبها على أكمل وجه وتقديم خدماتها الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.


إلى ذلك، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، إنه سيتم متابعة كل المطالب والملاحظات مع الجهات المعنية للعمل على تذليلها.


واستعرض رئيس وأعضاء لجنة تحسين خدمات المخيم أبرز المطالب والتي تمثلت بضرورة تعبيد شوارع المخيم وتحسين وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، وتوفير فرص عمل لأبناء المخيم في المشاريع التنموية.


كما طالبوا ببناء ملعب على قطعة الأرض المهداة من جلالة الملك عبدالله الثاني لنادي حي الأمير حسن، وتحسين الخدمات التي تقدمها وكالة (الأونروا).

 




 

 


 

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