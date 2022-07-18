فلسطين النيابية تطلع على واقع الخدمات في جسر الملك حسين

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة فلسطين النيابية خلال زيارة إلى جسر الملك حسين اليوم الاثنين، على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين عبر الجسر.

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وأكدت اللجنة خلال لقائها مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد الطبيشات، ومدير إدارة الجسور العقيد رأفت المعايطة، ومدير جمرك الجسور العقيد خالد الفاعوري، أهمية تذليل أي صعوبات تواجه المسافرين عبر هذا الجسر.



وأشادت اللجنة بكل الجهود المبذولة من الجهات المعنية الموجودة في المكان، فضلا عما تقوم به من تجهيز خيم مكيفة لاستقبال المسافرين والمغادرين عن طريق جسر الملك حسين.



وضمت اللجنة كلا من رئيسها النائب محمد الظهراوي، ومقرر اللجنة محمد الخلايلة، والنواب مغير الهملان الدعجة وأحمد السراحنة وعماد العدوان وهايل عياش.



وقال النواب، إن اللجنة تترجم التوجيهات الملكية السامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفين أن الأردن يضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياته.



وأكدوا أن الأردن صمام الأمان للشعب الفلسطيني، وموقفه ثابت وراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية.



من جهتهم، قدم القائمون على إدارة أمن الجسور شرحا للجنة حول الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها للمسافرين والمغادرين، من خلال جسر الملك حسين.