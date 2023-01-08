فلسطين النيابية تطلق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة فلسطين النيابية عن إطلاق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع شخصيات من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضم نائب الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ، وسري أكرم الزعيتر، وزياد العالول.



كما بحثت اللجنة، آخر التطورات والأوضاع الحالية في مدينة القدس، ودعم الوصاية الهاشمية وسبل التصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي على المقدسات في القدس.



وقال رئيس اللجنة فايز بصبوص، إن "ما تقوم به حكومة اليمين المتطرفة هو استهداف واضح وصريح للفلسطينيين وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك".



وأكد بصبوص الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية التنسيق والتشاور والتعاون وتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية.



وأضاف أن الحملة الدولية سيكون لها أبعاد إعلامية وسياسية، وستركز على دعم الوصاية الهاشمية ومدينة القدس، وإسناد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية ودعم صمود المقدسيين في القدس، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع المؤسسات والجاليات الفلسطينية.



وأكد أعضاء اللجنة أهمية تكثيف الجهود لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها من خلال تسليط الضوء والإعلام على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون لكسب تأييد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبيان حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.