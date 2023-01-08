الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق نار على دورية لمكافحة التهريب وإصابة أحد أفرادها

التنمية: ضبط 537 متسولاً الشهر الماضي

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

علان: أسعار دمغة الذهب والمصنعية لا تتأثر بالسعر العالمي

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

رؤية عمّان تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية - تفاصيل

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

الأحد، 08-01-2023 03:31 م

فلسطين النيابية تطلق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

WhatsApp Image 2023-01-08 at 2.43.27 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة فلسطين النيابية عن إطلاق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع شخصيات من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضم نائب الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ، وسري أكرم الزعيتر، وزياد العالول.


كما بحثت اللجنة، آخر التطورات والأوضاع الحالية في مدينة القدس، ودعم الوصاية الهاشمية وسبل التصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي على المقدسات في القدس.


وقال رئيس اللجنة فايز بصبوص، إن "ما تقوم به حكومة اليمين المتطرفة هو استهداف واضح وصريح للفلسطينيين وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك".


وأكد بصبوص الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية التنسيق والتشاور والتعاون وتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية.


وأضاف أن الحملة الدولية سيكون لها أبعاد إعلامية وسياسية، وستركز على دعم الوصاية الهاشمية ومدينة القدس، وإسناد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية ودعم صمود المقدسيين في القدس، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع المؤسسات والجاليات الفلسطينية.


وأكد أعضاء اللجنة أهمية تكثيف الجهود لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها من خلال تسليط الضوء والإعلام على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون لكسب تأييد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبيان حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-08 at 4.00.40 PM

تعليم النواب تبحث دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والسنة التحضيرية

1673180753940

البرلمانية مع دول آسيا تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية كوريا

1673176897645

الخلايلة: الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات

b141ec29-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز-أرشيفية (1)

الفايز: الأردن الأكثر تضررا من الصراعات في المنطقة

العفو-العام

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

1673168627722

النائب أبو حسان يشارك بتنفيذية الاتحاد البرلماني العربي

أخبار متعلقة
1673180753940

البرلمانية مع دول آسيا تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية كوريا

1673176897645

الخلايلة: الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات

1673168627722

النائب أبو حسان يشارك بتنفيذية الاتحاد البرلماني العربي

63ac8236534c1

خارجية النواب: الملك قرع ناقوس الخطر حيال الوصاية الهاشمية

WhatsApp Image 2022-12-18 at 2.54.02 PM

"برلمانية المغرب العربي" تلتقي السفير الجزائري

WhatsApp Image 2022-12-11 at 2.07.16 PM

فلسطين النيابية تدين الاقتحامات الإسرائيلية للقدس والمدن الفلسطينية