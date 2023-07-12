فلسطين النيابية تُكرم الأجهزة الأمنية في جسر الملك حُسين

الوكيل الإخباري

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- ثمن رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، جهود كافة الأجهزة الأمنية المميزة والتسهيلات المقدمة للمسافرين والمغادرين على جسر الملك حسين، وسرعة إنجاز وإتمام معاملات حجاج فلسطين.جاء ذلك لدى لقاء اللجنة اليوم الأربعاء، مدير إدارة أمن الجسور، العقيد رأفت المعايطة، والذي جرى خلاله تكريم كافة الأجهزة الأمنية، على ما بذلوه من جهود مميزة في تسهيل حركة دخول الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة، وتسهيل إجراءات تأمين سفرهم إلى الديار المقدسة.وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور فايز بصبوص، إن الدور السلوك الإنساني الذي تنتهجه إدارة امن الجسور والمعابر والاجهزة الامنية، والذي أصبح محركا حقيقيا وناظما للعلاقة بين الحاج والمسافر الفلسطيني، عكست بكل وضوح جوهر الاستراتيجية الملكية في إنسنت السلوك الأمني، والتي تعتبر سمة ملاصقة لكل العاملين في الأجهزة الأمنية، وما يقدموه من دور في المساهمة في الاستقرار والأمن الوطني.وأشار بصبوص ان هذا التكامل والحسي الوطني الرفيع قد جعل أجهزتنا الأمنية واثقة بأهمية دورها وأهمية تكامل مؤسساتها وهو مالمسته فلسطين النيابية خلال زيارتها الى جسر الملك حسين على الخدمات والتحولات في البنية التحتية من أجل ادخال افضل التقنيات للتسهيل على حركة المسافرين من ابناء الشعب الفلسطيني الشقيق .بدورهم، عبر النواب: سليمان القلاب، محمد الهلالات، آمال الشقران، فايزة عضيبات، عن فخرهم واعتزازهم بأداء الأجهزة الأمنية بشكل عام، وبجهود المرتبات والعاملين في جسر الملك حسين بشكل خاص، قائلين إن هذه الجهود لها دور كبير في دعم وإسناد صمود الشعب الفلسطيني في التصدي للكيان الصهيوني، سيما وأنها تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لتذليل كل المعيقات أمام المسافرين من أبناء الشعب الفلسطيني.وأكدوا أن الخدمات التي تُقدم للمسافرين في الجسر، تدل على أن هناك جاهزية عالية، ما يؤكد حرص الأردن على تقديم كل ما هو أفضل للأشقاء في فلسطين.من ناحيته، ثمن المعايطة اللفتة الكريمة من مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية، في تكريم كافة الأجهزة الأمنية، في جسر الملك حسين، قائلا إن هذه الجهود جاءت انسجاما مع التوجيهات الملكية بتسهيل كل الإجراءات أمام المسافرين وحجاج بيت الله الحرام من الأشقاء الفلسطينيين.وأضاف أن العمل على المعبر جاء مختلفا هذا العام، حيث استمر نظام العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، بهدف تخفيف الضغط على المسافرين وتسهيل إجراءات الدخول والخروج.وأشار المعايطة إلى أن عدد المسافرين من خلال المعبر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 1.5 مليون شخص، بزيادة بلغت 38 بالمئة عن العام الماضي.