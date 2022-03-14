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الإثنين، 14-03-2022 12:28 م

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني المستندة الى أخوة في الدم والمصير، مُشددًا على أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

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وقال الظهراوي خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة والوفد المرافق له، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب راشد الشوحة والنائبين امغير الهملان وتوفيق المراعية، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياته، ودائمًا يُعيد الزخم إليها في كل لقاءاته واجتماعاته في المحافل الدولية والإقليمية.


وبحسب بيان للجنة أشار الظهراوي إلى أن مجلس النواب، الذي يمثل الشعب الأردني بجميع أطيافه، يُعطي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، واستعرض المهام المنوطة باللجنة ودورها في دعم أبناء فلسطين في جميع المجالات وتذليل الصعوبات التي تواجههم، قدر المستطاع وضمن الإمكانات، معربا عن اعتزازه بلاعبي قطاع غزة الذين يُعتبرون سفراء فلسطين للعالم أجمع.


من جهته، أشار الشوحة إلى تعرض الأردن للعديد من الضغوطات والتحديات لتغيير موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا ثبات مواقف جلالة الملك والشعب الأردني من هذه القضية.


بدورهما، أشاد المراعية والهملان بشجاعة أبناء قطاع غزة في مقاومة الاحتلال الصهيوني وقهره، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأردن يُعتبر رئة فلسطين، ولن يتخلف عن دعم القضية الفلسطينية.


وثمن رئيس الجمعية زياد أبو سمرة والوفد المرافق له، مواقف جلالة الملك الداعمة للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكدين أن المستشفى الميداني في غزة قدم العديد من الخدمات لأبناء القطاع، ما كان له الأثر الطيب في التخفيف من الآلام.


واستعرض أبو سمرة الدور الذي تقوم به الجمعية، التي تأسست عام 2003، حيث تقوم بأدوار رياضية واجتماعية وثقافية، فضلًا عن نقل الصورة الحقيقية لقطاع غزة وفلسطين في البعثات الخارجية.


وفي نهاية اللقاء، كرم الوفد الضيف، لجنة فلسطين النيابية لدورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

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