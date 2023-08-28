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الإثنين، 28-08-2023 02:45 م

"فلسطين النيابية" تلتقي عدداً من أبناء الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - استمعت لجنة فلسطين النيابية، خلال لقائها اليوم الاثنين، عدداً من أبناء الضفة الغربية العاملين في المنشآت الخاصة في الأردن، إلى أبرز مطالبهم والمتعلقة بعملهم، والعمل على تصويبها.اضافة اعلان


وقال رئيسها النائب الدكتور فايز بصبوص إن آلية عمل "فلسطين النيابية" تنطلق من الاستراتيجية الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف، بحضور عدد من أبناء الضفة الغربية، أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماع مع المعنيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة العمل لمناقشة أوضاعهم القانونية.

من جهتهم، استعرض الحضور أبرز مطالبهم، والمتمثلة بتصويب أوضاعهم القانونية.

وحضر الاجتماع النواب: امغير الهملان ومحمد العكور ومحمد الهلالات.

 




 

 


 

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