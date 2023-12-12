"فلسطين النيابية" تلتقي مدير "الأونروا" في الأردن

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، اولاف بيكر، دور الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.وثمن العجارمة جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى جهود جلالته في المحافل الدولية الداعية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتحقيق السلام الشامل والعادل، كونه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.ولفت، إلى جهود جلالة الملك في دعم وكالة (الأونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات الفضلى للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على التعاون المتواصل بين الهيئة الخيرية الهاشمية والوكالة في الأردن.من جانبهم، أكد النواب: محمد الهلالات، عمر النبر، عبد المحسيري، محمد شطناوي، أهمية دور الوكالة وتطوير خدماتها من بنى تحتية وخدمات صحية، قائلين إن (الأونروا) هي الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين وحقهم في العيش الكريم.من ناحيته، أكد اولاف على موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الوكالة وحشد الدعم المالي لها.وأوضح أن الأردن من أكبر الدول التي يوجد فيها لاجئين، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، كالتعليمية والصحية والإغاثية.