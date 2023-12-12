الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

قوات الاحتلال تفجر مركبة بمخيم جنين

سرايا القدس تستهدف ناقلة جند وآليتين للاحتلال

جمعية الشحن النرويجية: الهجوم على "ستريندا" تطور خطير

توقيع اتفاقية المنحة الأميركية المخصصة لدعم موازنة الأردن بـ 845.1 مليون دولار

تعميم بتفعيل الرقابة على محلات بيع خطوط الهواتف النقالة

وقف الترافع أمام كافة محاكم الأردن غداً الأربعاء تضامناً مع غزة

فيديو - المقاومة تقصف تحشدات للعدو في خانيونس

إيران: الاحتلال لن يتمكن من تدمير "حماس" حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

عاجل

24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 01:14 م

"فلسطين النيابية" تلتقي مدير "الأونروا" في الأردن

WhatsApp Image 2023-12-12 at 1.09.18 PM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، اولاف بيكر، دور الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.اضافة اعلان


وثمن العجارمة جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى جهود جلالته في المحافل الدولية الداعية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتحقيق السلام الشامل والعادل، كونه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

ولفت، إلى جهود جلالة الملك في دعم وكالة (الأونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات الفضلى للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على التعاون المتواصل بين الهيئة الخيرية الهاشمية والوكالة في الأردن.

من جانبهم، أكد النواب: محمد الهلالات، عمر النبر، عبد المحسيري، محمد شطناوي، أهمية دور الوكالة وتطوير خدماتها من بنى تحتية وخدمات صحية، قائلين إن (الأونروا) هي الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين وحقهم في العيش الكريم.
 
من ناحيته، أكد اولاف على موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الوكالة وحشد الدعم المالي لها.

وأوضح أن الأردن من أكبر الدول التي يوجد فيها لاجئين، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، كالتعليمية والصحية والإغاثية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-12 at 1.47.17 PM

الصفدي ينعى النائب السابق عمر قراقيش

527782_4_1702357719

النائب السابق عمر قراقيش في ذمة الله

1141ad7b-7b58-4089-97d5-248d788bd4db

الصفدي يلتقي وزيرة التعليم القطرية ويدعو لإستقطاب مزيد من المعلمين الأردنيين

0L5A6423

المشتركة النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

WhatsApp Image 2023-12-11 at 1.52.49 PM

"البرلمانيات الأردنيات" يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا

0L5A6467

"فلسطين النيابية" تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

أخبار متعلقة
0L5A6467

"فلسطين النيابية" تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

0L5A6224

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتقديم شكوى ضد الاحتلال في الجنايات الدولية

WhatsApp Image 2023-11-29 at 5.31.18 PM

الهيئة الخيرية للنواب: 14 طائرة إغاثية أرسلت من الأردن إلى غزة

DWDf1KxWkAEAHq6

الملقي: الأردن يقف بحزم ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني

WhatsApp Image 2023-11-17 at 2.09.21 PM (1)

وزير الداخلية: 29 موقوفا تجاوزوا القانون واعتدوا على "الأمن" والممتلكات

1699799757743

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش التطورات على الساحة الفلسطينية