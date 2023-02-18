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السبت، 18-02-2023 12:50 م

فلسطين النيابية تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري - هنأت لجنة فلسطين النيابية، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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وقال رئيس اللجنة النائب فايز بصبوص، في بيان صحفي، إن تحديث الذاكرة المسلمة بات ضروريا، حيث لا تزال فلسطين قابعة تحت نيران سياسات الاحتلال والتهويد.


ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى مواجهة مخططات الكيان الصهيوني، خصوصا في ظل حكومة متهورة وغير مسؤولة تهدف إلى حسم الصراع لصالح المخطط الشامل للصهيونية العالمية والمتمحور حول يهودية مدينة القدس واستكمال مشروع الضم.


وقال بصبوص إن نضال الشعب الفلسطيني والرؤية الأردنية المقاومة لكل هذه المشاريع تلعب الدور المحوري في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على رأس جدول الأعمال، مستمدة قوتها من ثقل وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني والذي ما دأب أن يدعو إلى عدالة القضية الفلسطينية والتي ترتكز عليها وتمدها بكل قوة الأبعاد السياسية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 




 

 


 

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