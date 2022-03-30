فلسطين النيابية: زيارة الملك لرام الله تحمل دلالات راسخة

الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى رام الله، تحمل دلالات راسخة، عنوانها أن موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها محمد الظهراوي، إن الزيارة الملكية جاءت لتعزز القيمة العالية للقضية الفلسطينية الراسخة لدى القيادة الهاشمية الحكيمة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر.



وأضافت أن الأردن سيبقى الشريان الموصول للشعب الفلسطيني الشقيق، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك والقدس في الأعماق والوجدان، لافتة الى أن مواقف جلالة الملك حول القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم هي محل احترام وتقدير وتفهم المجتمع الدولي.



وأشارت اللجنة إلى أن الجهود الملكية ساهمت بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية، مشددة على أن الشعب الأردني يقف خلف قيادته الهاشمية ومواقفها الحازمة تجاه المستجدات على الأرض الفلسطينية.