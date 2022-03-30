الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 11:45 ص

فلسطين النيابية: زيارة الملك لرام الله تحمل دلالات راسخة

27-4


الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين النيابية أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى رام الله، تحمل دلالات راسخة، عنوانها أن موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

اضافة اعلان


وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على لسان رئيسها محمد الظهراوي، إن الزيارة الملكية جاءت لتعزز القيمة العالية للقضية الفلسطينية الراسخة لدى القيادة الهاشمية الحكيمة، وتؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر.


وأضافت أن الأردن سيبقى الشريان الموصول للشعب الفلسطيني الشقيق، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك والقدس في الأعماق والوجدان، لافتة الى أن مواقف جلالة الملك حول القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم هي محل احترام وتقدير وتفهم المجتمع الدولي.


وأشارت اللجنة إلى أن الجهود الملكية ساهمت بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية، مشددة على أن الشعب الأردني يقف خلف قيادته الهاشمية ومواقفها الحازمة تجاه المستجدات على الأرض الفلسطينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تلتقي السفير الكزخي

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب

0L5A6224

النواب يقر مشروع قانون الانتخاب

1648559243113

مالية الأعيان: الأزمة الأوكرانية ستنعكس على معدلات التضخم

M63A9728 - Copy

إجازة بدون راتب للموظف العام المترشح للانتخابات

1648555477819

الفايز يشارك بالقمة العالمية للحكومات في دبي

أخبار متعلقة
1648559243113

مالية الأعيان: الأزمة الأوكرانية ستنعكس على معدلات التضخم

WhatsApp Image 2022-03-27 at 4.25.31 PM

خارجية النواب تدعو قطر للاستفادة من البيئة الاستثمارية في الأردن

0L5A0436

حريات الأعيان تبحث مساهمة مخرجات اللجنة الملكية بتعزيز الحريات

1647253199963

فلسطين النيابية تلتقي رئيس جمعية قدامى لاعبي قطاع غزة

0L5A0245

الدغمي يلتقي سفراء اليابان واليونان وإيران

1646140190005

الصحة النيابية تبحث موضوع الأدوية الممانعة في الأردن