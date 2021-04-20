الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 34 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز كفاءة ونظافة وسائط النقل العام

فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 142 مليوناً

الثلاثاء، 20-04-2021 04:47 م

فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

1618920532723


 
الوكيل الاخباري - بحثت لجنة فلسطين النيابية، وضع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الأردني الواحد خلال الزيارة التي قامت بها، اليوم الثلاثاء، لدائرة الشؤون الفلسطينية، بمشاركة النائب فايز بصبوص ومغير الهملان.
اضافة اعلان

وتحدث رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب محمد الظهراوي، عن أهمية الوحدة الوطنية وتجسيدها، والتصدي لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يمر في ظروف استثنائية، وتحديات تتطلب من الجميع التصدي للفتن ولمن يعبث في النسيج الوطني ويعمل على زعزعة استقرار الوطن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مجلس النواب

مشتركة نيابية تقر مواد بمشروع قانون أمانة عمان

a

تربوية الأعيان تبحث تحديات قطاع التعليم العالي

اعيان

الأعيان .. إقرار مشاريع عدة قوانين

نواب

النواب .. مناقشة مشاريع قوانين اليوم

1618842763591

مالية الأعيان تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

1618844476365

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بالذمة المالية

أخبار متعلقة
مجلس النواب

مشتركة نيابية تقر مواد بمشروع قانون أمانة عمان

a

خارجية النواب تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين الأردن والعراق

4

التعليم النيابية تبحث برامج الاقتصاد الرقمي

e

التعليم النيابية تبحث أسس اختيار رؤساء مجالس أمناء الجامعات

مجلس النواب

خارجية النواب تلتقي السفير الكويتي

نواب

خارجية النواب : الرسالة الملكية تظهر حنكة الملك في التعامل مع التحديات