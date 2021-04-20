فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الوكيل الاخباري -

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بحثت لجنة فلسطين النيابية، وضع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الأردني الواحد خلال الزيارة التي قامت بها، اليوم الثلاثاء، لدائرة الشؤون الفلسطينية، بمشاركة النائب فايز بصبوص ومغير الهملان.وتحدث رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب محمد الظهراوي، عن أهمية الوحدة الوطنية وتجسيدها، والتصدي لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يمر في ظروف استثنائية، وتحديات تتطلب من الجميع التصدي للفتن ولمن يعبث في النسيج الوطني ويعمل على زعزعة استقرار الوطن.