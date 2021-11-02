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الثلاثاء، 02-11-2021 02:58 م

فلسطين النيابية: وعد بلفور سرق فلسطين وأسس لمأساة تشكل جريمة العصر

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الوكيل الإخباري- قالت لجنة فلسطين النيابية في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي تزامنا مع الذكرى 104 لوعد بلفور ، إن الوعد المشؤوم سرق فلسطين وأسس لمأساة لا تزال تشكل جريمة العصر التي تزداد مرارتها يوما بعد يوم.

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واكد الظهراوي أنه وبرغم كل ما يحاك من مؤامرات تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات فيها، فإنها تزداد أهميتها وحضورها يوما بعد يوم بفضل جهود جلالة الملك عبد الله التي تتواصل بلا انقطاع في المحافل الدولية والإقليمية.


وفي ختام بيانها، اكدت اللجنة تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه الفلسطيني.


كما دعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني المناضل الذي يدافع عن وطنه ويقاوم المحتل، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية كافة وفضح ممارساتها تجاه فلسطين والمقدسات.

 

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