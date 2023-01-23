فليحة السبيتان تؤدي اليمين الدستورية كعضو جديد في مجلس النواب اليوم

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، تؤدي خلالها فليحة سلامة السبيتان اليمين الدستورية كعضو جديد في البرلمان خلفا للنائب المفصول محمد عناد الفايز.

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وبحسب جدول أعمال الجلسة، فإن السبيتان "حاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة (بدو الوسط/ البادية)".

وكان مجلس النواب قرر في جلسة تشريعية مغلقة، الأربعاء الماضي، الموافقة على فصل النائب الفايز.



وستؤدي السبيتان اليمين الدستورية "سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام)".



والاثنين، يستكمل مجلس النواب مناقشة "قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 21 /12/ 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022 (اعتبارا من المادة (2) للتصويت عليها".



ويناقش المجلس أيضا، "قرار اللجنة القانونية رقم (5) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2022".



وكذلك، "قرار اللجنة الإدارية رقم (2) تاريخ 22 /1/ 2023 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022".



إضافة إلى "قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية رقم (2) تاريخ 28 /12/ 2022 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة 2022".