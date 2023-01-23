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الإثنين، 23-01-2023 11:18 ص

فليحة السبيتان تؤدي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أدت النائب فليحة سلامة مقبول السبيتان، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للنائب المفصول محمد عناد الفايز.

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وكانت السبيتان هي الحاصلة على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية التي أجريت في عام 2020، ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة (بدو الوسط/ البادية).


وأدت النائب السبيتان اليمين الدستورية بالنص التالي: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

 

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت الأسبوع الماضي على فصل النائب محمد عناد الفايز بالأغلبية.

 




 

 


 

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