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في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 24-11-2024 02:39 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي قدم التهنئة للصفدي بثقة زملائه النواب بانتخابه رئيسا للمجلس.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي، والتي شكلت خارطة طريق يسير النواب والحكومة على هديها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية ومواصلة تنفيذ مسارات التحديث الشاملة. 

كما جرى استعراض الاستحقاقات الدستوريَّة المقبلة، وفي مقدمتها موعد تقديم الحكومة لبيانها الوزاري أمام مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب يدرك التحديات الماثلة أمام الدولة، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس هاجسهم خدمة الوطن والمواطن ولن تكون أجندتهم إلا الأردن وخدمة شعبه العظيم، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها خطبة العرش السامي والتي تستوجب تعاوناً مع الحكومة وفق الأطر الدستورية بما يمكننا من توحيد الأهداف وإن اختلفنا في الأدوار.

وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، ومساعدي رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.
 

gnews

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