قانونية الأعيان تشرع بمناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس

الوكيل الإخباري

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- شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الخميس، بمناقشة النظام الداخلي لمجلس الأعيان.وقال العين طبيشات إن بعض مواد النظام الداخلي للمجلس تحتاج إلى التعديل بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يوائم بيئة العمل التشريعي بشكل عام، وطبيعة مجلس الأعيان ووظيفته بشكل خاص.وأشار بحضور أعضاء اللجنة، إلى أن هناك اقتراحات مُقدمة من بعض أعضاء المجلس لتعديل النظام الداخلي، وتوحيد المصطلحات المتعلقة في المجلس لتتواءم مع الدستور، سيما المتمثلة بتعزيز الوظائف التشريعية والرقابية وتحسين قدرة أداء المجلس ولجانه، واستحداث أحكام جديدة لتغطية حالات عملية غير منصوص عليها حاليا بما في ذلك مدونة السلوك.